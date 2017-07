La regidora de la CUP de Blanes renunciarà al càrrec en el pròxim ple

La regidora de la CUP a Blanes, Clara Castrillo, renunciarà al càrrec en el pròxim ple municipal. Així ho anuncia ella mateixa, en una carta oberta en la qual exposa els diversos motius pels quals ha pres aquesta decisió i avança que passarà el relleu a Joan Rota. «Han estat dos anys intensos, de molta feina i d'un gran aprenentatge, però també han estat anys durs pel volum de feina i per la paciència que requereix estar dins el circ de la política institucional» explica Castrillo en el document, on afegeix que la CUP no representa «certes actituds, privilegis o sous estrepitosos». «No ens agrada i se'ns fa difícil aguantar-hi» ressalta l'encara edil blanenca.

A més, Castrillo explica que la formació ja s'havia plantejat la possibilitat d'un relleu als dos anys de legislatura, que ara es farà efectiu en la figura de Joan Rota. «Potser genera rumors, però per a nosaltres és un relleu natural» ressalta la regidora, la qual assegura que seguirà exercint la seva militància en el partit. Rota representarà la CUP juntament amb Jaume Pujadas.