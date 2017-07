El Residencial viu un altre cap de setmana sense aigua potable

Els veïns de la urbanització Residencial Park de Maçanet de la Selva van passar un nou cap de setmana sense aigua potable. Així ho van denunciar diversos residents a través de les xarxes socials, on van mostrar fotografies en les quals s'apreciava el color marronós de l'aigua.

Com ja és habitual en aquesta urbanització, els problemes de subministrament es van iniciar el cap de setmana anterior a Sant Joan, i des de llavors, els veïns han denunciat mancances en el servei que gestiona l'empresa Rec Madral, cada cap de setmana. Per protestar per aquesta situació, un grup de veïns va realitzar, del dia 1 de juliol, una casserolada davant del consistori de Maçanet.