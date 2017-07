Un jutge obliga a allunyar el festival Ensorra't de Blanes a 2,5 km de la casa d'un veí

Un jutjat contenciós ha obligat l'Ajuntament de Blanes (Selva) a allunyar el festival de música a la platja Ensorra't com a mínim a 2,5 quilòmetres de la casa d'un veí. L'home, que viu al passeig, es queixava del soroll dels concerts. Al juny, ja va presentar dues instàncies al consistori. Demanava que se suspengués el festival –que aquest any arriba a la sisena edició- i que, sinó, l'Ajuntament fes un estudi sonomètric des de casa seva. Ara, el veí ha portat el certamen als tribunals i ha interposat un contenciós. El jutjat, d'entrada, ja ha dictat una mesura cautelar i ha demanat a l'Ajuntament de Blanes que traslladi l'Ensorra't i que l'allunyi "com a mínim" 2,5 quilòmetres de casa del veí. L'Ajuntament ja ha presentat al·legacions, però alerta que el festival, programat del 21 al 25 de juliol, corre "perill de suspensió".

L'Ensorra't es ven com un festival de música a la platja adreçat als joves. Aquest any arriba a la sisena edició, però pot ser que la del 2016 hagi estat l'última. Segons informa l'Ajuntament, el certamen "corre risc que es pugui suspendre" perquè un veí n'ha interposat un contenciós en contra.

Aquest home, que viu al Passeig del Mar, es queixava del soroll dels concerts. A finals de juny, ja va presentar dues instàncies a l'Ajuntament. En una demanava que se suspengués l'Ensorra't, programat entre els dies 21 i 25 de juliol. A l'altra, reclamava al consistori que, si es portava a terme, se li fes un estudi sonomètric des de dins del seu domicili.

Ara, aquest veí ha anat als jutjats. Dijous passat va interposar un recurs davant el Contenciós Número 3 de Girona i, aquell mateix dia, el jutjat va dictar una mesura cautelar. Mentre no es resolgui el litigi, el jutjat ha demanat a l'Ajuntament de Blanes que traslladi l'Ensorra't a un altre lloc que, com a mínim, estigui allunyat 2,5 quilòmetres del domicili d'aquest veí.

L'Ajuntament ja ha presentat al·legacions contra aquesta decisió. De moment, s'està a l'espera de veure si el contenciós les accepta i suavitza –o aixeca- la mesura cautelar. Però el consistori ja alerta que l'Ensorra't "corre perill de suspensió".

Ahir mateix, el regidor de Joventut ja va informar de la situació als organitzadors del festival i al Consell Local de Joventut de Blanes (CLJB). En paral·lel, l'alcalde accidental Quim Torrecillas també va fer el mateix a tots els grups municipals. De moment, l'equip de govern es manté "prudent" i prefereix esperar la resolució del contenciós abans de prendre cap altra decisió sobre el futur de l'Ensorra't.



Des de la sorra

El festival Ensorra't pren el nom d'allà on se celebren els concerts: la mateixa platja. El certamen és hereu de les Barrakes de Blanes, que durat molts anys es van dur a terme a l'antic camp de futbol d'Els Pins. Sempre té lloc durant les nits de la festa major.

Segons subratlla l'Ajuntament, "per controlar que la música no superi el nivell de decibels permesos, cada any s'ha contractat una empresa que es fa càrrec d'un limitador d'àudio". De fet, la que ho va dur a terme al 2016 –i que també s'havia contractat per a aquest 2017- és la mateixa que també fa el mateix servei al festiva de música electrònica de Barcelona, el Sónar.