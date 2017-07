Atropella una turista a Lloret, intenta fugir i dona positiu en alcoholèmia

Intentar fugir del lloc després d'atropellar una turista a Lloret de Mar. Això és el que va fer un conductor aquest diumenge a la matinada per evitar que la policia l'enxampés anant molt begut. A causa de l'envestida, la turista va resultar ferida lleu.

El jove conductor del turisme, per la seva banda, va donar positiu penal a la prova d'alcoholèmia i va acabar detingut per la Policia Local de Lloret de Mar. L'arrestat és un jove francès de 27 anys que va donar un resultat de 0,69 mg d'alcohol per litre d'aire expirat, gairebé tres vegades per sobre del límit màxim, que en aquest cas era de 0,25 mg/litre.

L'home va quedar detingut com a presumpte autor d'un delicte contra la seguretat del trànsit en conduir sota els efectes de l'alcohol.

El succés es va desencadenar pels volts de dos quarts de quatre de la matinada, quan una trucada va alertar la Policia Local dels fets. Informava que en un pas de vianants de davant d'una discoteca de l'avinguda Just Marlés (al centre de la localitat), on es concentren la major part de locals d'oci nocturn, s'acabava de produir un atropellament.

Ràpidament s'hi va desplaçar la Policia Local. Al mateix temps agents de la Brigada Mòbil (Brimo) dels Mossos d'Esquadra que eren a la zona van veure com el vehicle causant de l'atropellament feia un canvi de sentit i fugia. Els agents dels Mossos el van interceptar i el van aturar.

La Policia Local el va detenir i els agents van comprovar que presentava signes evidents d'anar begut. Mentrestant, els Serveis d'Emergències Mèdiques (SEM) va socórrer la turista ferida, la qual va patir ferides lleus i va ser evacuada a l'Hospital Comarcal de la Selva.

El conductor va ser detingut després de donar positiu a la prova d'alcoholèmia.