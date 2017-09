Interrogatoris per aclarir el misteri

Per poder tenir més informació sobre la parella del Maresme que va desaparèixer el dijous 24 d'agost al pantà de Susqueda tota ajuda és poca. I per això, els Mossos d'Esquadra estan buscant tot tipus de pistes perquè els puguin aclarir què ha passat als dos joves desapareguts.

Per aquest motiu, en els darrers dies està interrogant gent de la zona, pescadors i d'altres persones que el dia o els dies posteriors han estat per la zona de Susqueda. Hi ha dades que per ara s'estan estudiant i que encara no aclareixen els fets però, per exemple, hi ha testimonis que asseguren que la nit dels fets varen sentir crits al pantà. Això per ara no ha aportat massa pistes del parador dels joves però són més ingredients que els ajuden a fer una radiografia de la zona i de les hores prèvies i posteriors a la desaparició.

Els Mossos d'Esquadra segueixen amb totes les hipòtesis obertes però l'homicidi és la línia que per ara pren més força. I és que a dins del pantà s'hi ha trobat tant el cotxe com el caiac, ambdós amb pedres a l'interior. I a banda, a dins del vehicle encara hi havia la documentació així com estris d'acampanda, entre d'altres. I a més, el fet que la parella fes un moviment bancari de pocs euros el dia de l'excursió, fa que la hipòtesi sobre la desaparició voluntària comenci a perdre força.

Ahir, diverses patrulles de seguretat ciutadana de la comissaria de Santa Coloma i la Unitat Aquàtica dels Mossos van seguir amb la recerca dels dos joves.