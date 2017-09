Llibertat i retirada del carnet per al conductor begut

Llibertat provisional i retirada del permís de conduir per al conductor begut que va provocar un accident múltiple mortal aquest dilluns a la C-63 a Sils.

Això és el que va decidir ahir el magistrat del jutjat d'instrucció número 3 de Girona en funcions de guàrdia després que el conductor de Vidreres, de 37 anys, hi prestés declaració.

Cal recordar que en l'accident no només hi va morir un veí de Lloret de Mar, sinó també que hi va resultar ferit -a part del conductor- un altre conductor d'un turisme que també es va veure implicat en el sinistre viari.

El jutge, d'acord amb les peticions de Fiscalia, ahir va acordar llibertat provisional, retirada del permís de conducció de vehicles, prohibició de l'ús de cap vehicle i prohibició de sortida del territori per al conductor que va provocar el sinistre mortal.

La causa està oberta al jutjat de Girona per homicidi per imprudència greu, conducció sota els efectes de begudes alcohòliques, conducció temerària i lesions per imprudència greu.

Cal recordar que l'acusat estava a l'hospital des de dilluns, quan es va produir l'accident mortal a Sils. I el dimarts al matí després de ser donat d'alta de l'hospital Josep Trueta va acaba detingut pels Mossos d'Esquadra de l'Àrea Regional de Trànsit (ART).

El tràgic accident que va tenir lloc el dilluns a primera hora del matí va consistir en un xoc múltiple a la C-63 al seu pas per Sils. La pitjor part, però, se la va emportar el conductor d'un Hyundai que va xocar frontalment contra un BMW. Aquest darrer vehicle és el que ocupava el conductor begut, que va donar 0,63 mg/litre a la prova d'alcoholèmia, quan el màxim és de 0,25 mg/litre.