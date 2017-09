Els Mossos detenen un turista italià de 21 anys per violar una noia a Lloret de Mar

Els Mossos d'Esquadra han detingut un turista italià de 21 anys per violar una jove d'origen francès en un apartament de l'avinguda Just Marlès de Lloret de Mar. Els fets van tenir lloc la matinada d´aquest dimarts. Els agents van rebre l'avís cap a les set del matí a través del telèfon d'emergències 112 que la noia hauria estat víctima d'una agressió sexual amb penetració per part del turista de 21 anys. El mateix dimarts, els agents el van detenir. L'arrestat estava ahir pendent de passar a disposició judicial al jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia en les properes hores.

Fa menys d'un mes, una turista de 19 anys va denunciar que havia estat víctima d'una violació múltiple per part de tres homes en un hotel de Lloret. L'agressió sexual va tenir lloc la nit del 15 al 16 d'agost, pels voltants de les dues de la matinada. La policia va poder detenir els tres sospitosos hores després. Els arrestats, que també passaven uns dies de vacances a Lloret, eren alemanys de 24 i 25 anys. Després de passar a disposició judicial, van quedar en llibertat provisional i sense fiança.