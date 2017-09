Lloret aposta per crear una xarxa europea de jardins històrics

Crear una xarxa amb jardins històrics de diferents països, per tal de rebre el reconeixement d'Europa com a itinerari cultural. Amb aquest objectiu ambiciós, fins aquest divendres es duu a terme a Lloret de Mar el primer fòrum Europeu de Jardins Històrics. El regidor de Cultura Albert Robert i el director general de patrimoni de la Generalitat, Jusèp Boya, van mostrar-se convençuts que la creació d'una xarxa europea de jardins històrics serà molt positiu tant per Lloret com pels municipis que la integrin. Ho van assegurar durant la inauguració del fòrum, on van donar la benvinguda als participants. Robert i Boya els van animar a crear aquesta xarxa d'àmbit europeu i que més endavant tingui reconeixement com a itinerari cultural.

Al fòrum hi participen més de 40 representants de jardins públics i privats d'àmbit internacional, com els de Boboli a Itàlia, i també d'empreses especialitzades. L'Ajuntament de Lloret ha destacat el nivell dels ponents, entre ells, José Tito Rojo, conservador del departament de botànica de la Universitat de Granada i una eminència en l'àmbit dels Jardins Històrics qui va assegurat que el turisme vinculat als jardins és un fenomen cada cop més fort.