Beneïda la restauració de la façana de l´església de Santa Maria de Breda

La rehabilitació de la façana de l'església de Santa Maria de Breda, que forma part del conjunt monumental de l'antic monestir de Sant Salvador, va ser inaugurada i beneïda ahir al migdia, dins de la programació de la Festa Major del municipi, que continua fins demà. Hi van ser presents Dídac Manresa, alcalde de Breda; Pere Vila, president de la Diputació de Girona; Francesc Pardo, bisbe de Girona; Elsa Ibar, subdirectora general de Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat, i Salvador Balliu, president del Consell Comarcal de la Selva, en representació de les institucions promotores dels diferents treballs duts a terme a l'església durant aquest últim any. A més, també hi van assistir els rectors de les parròquies de l'arxiprestat de Farners-Montseny, del qual forma part la parròquia bredenca, i representants d'altres institucions i entitats de la zona.

La benedicció va ser a càrrec del bisbe de Girona. La façana ha estat sotmesa a un procés de rehabilitació que n'ha millorat substancialment la imatge i que va finalitzar el mes d'octubre passat, després de tres mesos de treballs. Les tasques de millora han consistit en la consolidació dels suports de pedra per a una estabilització correcta de tots els elements, així com una neteja integral de sediments, colònies biogèniques i morters de junta en mal estat de tota la façana, seguida de la consolidació dels diferents elements. En els punts on va ser necessari es va rejuntar el parament amb un morter específic per a aquesta mena de treballs.

Les obres de rehabilitació de la façana han tingut un cost de 66.321,31euros, incloent-hi l'IVA, i han estat finançades pel Bisbat de Girona i la Diputació.

L'acte també va servir per presentar els treballs de la primera fase de la restauració de la nau de l'església, actualment en el tram final de les obres. Joaquim Bover, autor del projecte i director de l'obra, va ser l'encarregat de fer la presentació dels treballs a través de fotografies i altres documents visuals. Les obres s'enfoquen en la reparació dels murs i les voltes del quart creuer de l'interior de l'edifici.