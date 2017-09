Esquerra de Maçanet vol estudiar la recuperació de l'aigua del Residencial

El grup municipal d'Esquerra Republicana de Maçanet de la Selva, a l'oposició a l'Ajuntament, ha impulsat la convocatòria d'un ple extraordinari per tal de tractar el servei de l'aigua al municipi. La iniciativa, que va registrar-se ahir, compta amb el suport del regidor del PSC i l'objectiu passa perquè «el govern de CiU-AM-PP, després de sis anys al govern, estableixi unes línies clares d'acció per a la solució del problema del servei de subministrament domiciliari d'aigua al Residencial Park». Precisament, els veïns d'aquesta urbanització han convocat una concentració de protesta davant de l'Ajuntament per a avui a les onze del matí.

El grup municipal d'ERC considera que «és el moment d'abordar el model de gestió de l'aigua de forma global perquè hi ha diferents fronts oberts, un dels quals molt urgent». En aquesta línia els republicans recorden que «l'Ajuntament es pot veure obligat a assumir 1.882.156 euros si no intervé, recepciona o expropia la gestió del servei de subministrament d'aigua a la urbanització Residencial Park».

Davant d'aquesta situació, els representants d'Esquerra deixen clar que «amb un pressupost anual d'uns 7,5 milions d'euros, assumir una despesa imprevista de quasi 1,9 milions, seria un impacte brutal per l'Ajuntament de Maçanet. I, a més a més, a banda d'assumir aquesta quantitat, el problema del servei d'aigua al Residencial no estaria arreglat».

Esquerra Republicana de Catalunya considera que s'ha de trobar una solució, i de forma urgent, davant la problemàtica de l'aigua potable a Residencial Park al mateix temps que «es protegeix la tresoreria municipal i evitem assumir un deute que suposa una quarta part del pressupost municipal anual».

Entre els acords que promou Esquerra hi ha la sol·licitud d'un informe previ per a la incorporació al Consorci per a la Gestió d'Aigües de Catalunya (Congiac) per a la gestió directa de forma mancomunada del servei de subministrament d'aigua al municipi de Maçanet. També s'aposta per incorporar partides per afrontar l'obra de connexió entre la xarxa d'abastament d'aigua municipal i la de Residencial Park o estudiar les opcions jurídiques per aconseguir la gestió de subministrament d'aigua de Residencial Park.