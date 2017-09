Santa Coloma concentra tota l´activitat cultural en una agenda trimestral

L'Ajuntament de Santa Coloma de Farners ha editat per primera vegada una agenda trimestral de cultura del municipi que aplega tota l'activitat cultural programada. La programació, que comprèn el període de setembre a desembre de 2017, inclou teatre, concerts, exposicions d'art, conferències, tallers i xerrades per a tots els públics organitzats per l'Ajuntament i també per altres entitats, com ara Òmnium Cultural o el l'Arxiu Comarcal de la Selva. L'alcalde, Joan Martí, ha afirmat que la voluntat d'aquest format és «ordenar i comunicar l'oferta cultural de qualitat de la ciutat i convertir Santa Coloma en un pol d'atracció cultural».