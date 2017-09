El veïns de Residencial Park protesten pel mal servei de l´aigua davant l´ajuntament

Veïns de la urbanització Residencial Park, de Maçanet de la Selva, es van manifestar ahir davant de l'ajuntament per reclamar millor servei d'aigua. Els veïns exigeixen a l'ajuntament que solucioni els problemes de subministrament que arrosseguen des de fa anys i no descarten arribar a tallar la carretera en properes mobilitzacions.

Més de mig centenar de veïns van anar a fer sentir la seva veu a les portes de l'ajuntament. El portaveu dels veïns, David Llop, lamentava que no s'hagués acostat cap membre de l'equip de govern a interessar-se per ells, i recalcava que estan molt pendents del ple extraordinari que ha impulsat ERC de la localitat per tractar el tema. Els republicans alerten que «l'Ajuntament es pot veure obligat a assumir 1.882.156 euros si no intervé, recepciona o expropia la gestió del servei de subministrament d'aigua a la urbanització Residencial Park». Els veïns temen que si això arriba a ocórrer, els seus problemes s'eternitzaran: «Si fins ara l'ajuntament no ha sigut capaç de solucionar la gestió i distribució de l'aigua, si hagués de pagar tots aquests diners, ja ens podem oblidar que inverteixi res en millorar la situació», raonava Llop.

«L'únic que ens diuen des de l'Ajuntament és que estan treballant en el tema, però no ens concreten res», es queixava el portaveu dels veïns.

Els veïns no descarten continuar fent mobilitzacions, si bé dependrà sobretot del resultat del ple extraordinari. Segons explicava Llop, en la manifestació d'ahir alguns veïns demanaven que el proper dia es talli la carretera, acte que tampoc no descarta el portaveu.

Per la seva banda, l'alcalde de Maçanet, Josep Maria Ciurana, va assegurar a Diari de Girona que «l'Ajuntament està treballant per solucionar» la questió. Ciurana va remarcar que «en poc temps solucionaré el que d'altres no han solucionat en 30 anys, i no perquè jo en sàpiga més, sinó perquè jo vull fer-ho». A més, va acusar «un parell de persones que eren a l'Ajuntament i són els responsables de l'actual situació», de ser ara «els que per sota mà remouen tot el vesper». Ciurana també va explicar que ha sol·licitat a l'ACA que augmenti el cabal de 600.000 a 900.000 m3/h.