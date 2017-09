L'Ajuntament de Riudellots posa en marxa el Servei de Vigilants Municipals

El Servei de Vigilants Municipals de Riudellots de la Selva ha entrat en funcionament aquest mes. Durant els darrers mesos, l'Ajuntament ha dut a terme el procés públic selectiu de personal per tal d'ocupar les dues places previstes i s'ha adquirit un vehicle i l'equipament necessari per tal de poder realitzar amb condicions aquest nou servei, que permetrà vetllar per la bona convivència ciutadana, han informat fonts municipals.

Un dels dos vigilants ja va començar el dia 1 de setembre a treballar i a oferir el servei. Està previst, han afegit des de l'Ajuntament, que el segon vigilant s'incorpori durant la segona quinzena de setembre.

Entre les tasques que hauran de desenvolupar els dos vigilants hi ha les de custodiar i vigilar els béns, instal·lacions i dependències municipals; ordenar i regular el trànsit dins el nucli urbà; participar en les tasques d'auxili al ciutadà i de protecció civil, i vetllar pel compliment dels reglaments, de les ordenances, dels bans i de les resolucions, tal i com ha explicat l'alcaldessa, Montserrat Roura.

Reforç de seguretat privada

Roura també ha destacat que «la creació del cos de vigilants, com a agents de proximitat, esdevindran un nou canal de comunicació entre l'Ajuntament i la ciutadania». El servei estarà reforçat amb la contractació d'un servei de seguretat privada, que permetrà cobrir les nits, dies festius i caps de setmana.

L'Ajuntament de Riudellots va aprovar el mes de març, per unanimitat, la creació del cos de vigilants. D'acord amb el reglament del cos de vigilants, els dos agents fan horari diürn, concretament, de dos quarts de vuit del matí a les tres de la tarda, o bé de les deu del matí a dos quarts de la set de la tarda amb una pausa per dinar.