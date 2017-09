Detenen dos joves carteristes veïns de Lloret de Mar que robaven a turistes

Els Mossos d´Esquadra van detenir el 8 de setembre, a Lloret de Mar, dos homes de 25 anys de nacionalitat romanesa i residents en aquesta mateixa població de la Selva com a presumptes autors d´un delicte de furt. Els detinguts utilitzaven unes pinces quirúrgiques i un tallaungles esmolat com a eines per robar carteres.

Els fets van passar el mateix dia 8 a Lloret pels volts de les deu de la nit quan una patrulla de paisà que realitzava tasques de seguretat ciutadana va veure dos joves que s´acostaven a grups de turistes d´edat avançada amb la intenció de sostreure´ls les seves pertinences.

Segons informen els Mossos, els lladres van triar un senyor gran que estava distret mirant l´aparador d´un establiment que duia una bossa de mà creuada a l´esquena. Mentre un dels dos homes vigilava l´entorn, l´altre se li va acostar per darrera. Després d´obrir la cremallera de la bossa, van introduir unes pinces i van extreure sigil·losament dues carteres.

Arran del fet, els mossos van intervenir i es van identificar com a policies. Seguidament els dos joves van sortir corrents per un carrer adjacent i els agents els van perseguir. Quan fugien van llençar una de les carteres dins una boca d´un clavegueram i als pocs metres van ser interceptats i detinguts.

Un cop recuperada la cartera, els mossos van escorcollar els detinguts. A l´interior d´una bossa de mà portaven unes pinces d´alumini de color vermell d´ús quirúrgic i un tallaungles metàl·lic acabat en angle molt esmolat a la zona de la punta. Ambdós estris eren utilitzats per cometre els furts de manera sigil·losa. El tallaungles estava pensat per tallar les nanses de les bosses de mà.

Acabada l´actuació policial, els agents van lliurar a la víctima els objectes sostrets entre els que hi havia dues carteres, targetes de crèdit, documentació personal i 430 euros en efectiu.

Pel que fa als detinguts, un d´ells amb antecedents per fets similars, van passar el dia 9 de setembre a disposició del jutjat d´instrucció en funcions de guàrdia de Blanes, el qual en va decretar la seva llibertat amb càrrecs.

Per prevenir aquesta modalitat de furt els Mossos aconsellen portar la cartera o la bossa de mà tancada i sempre situada al davant o a l´interior de la jaqueta.