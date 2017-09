L´Ajuntament de Tossa inverteix 115.000 euros en els centres educatius

L'Ajuntament de Tossa ha invertit més de 115.000 euros aquest estiu –concretament, 115.865 euros– en millores a les escoles i institut de la població, han informat fonts municipals. Així, en el col·legi rosa (P3, P4 i P5), s'han arranjat els lavabos (27.933 euros) i s'ha pintat la façana (10.450 euros). En el col·legi blau (fins a 6è de primària), s'han arranjat els lavabos (59.828 euros). I a l'institut, l'Ajuntament ha comprat ordinadors, tablets, projectors i altaveus per un valor de 17.654 euros, han informat les fonts.

L'Ajuntament ha explicat que aquestes accions són fruit de les peticions sorgides de les reunions mantingudes entre l'equip de govern del TU i les diverses associacions municipals per tal de decidir en què destinar les inversions municipals d'enguany. A falta d'inversió per part de la Generalitat, tot el cost ha estat assumit per l'Ajuntament, han conclòs les fonts.