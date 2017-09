Bolca un camió a Riudarenes i obliga a tallar el trànsit 6 hores

Un tràiler que transportava bobines de paper va bolcar ahir al matí a la Gi-555 al seu pas per Riudarenes sentit Sils. L'avís de l'accident es va registrar ahir a les 8.18 i la retirada del vehicle de gran tonatge no es va poder efectuar fins les 13.50. Durant aquestes sis hores i mentre duraven les tasques per enretirar el tràiler de la calçada, el trànsit a la carretera va estar tallat en els dos sentits. A les dues del migdia la circulació ja havia tornat a la normalitat.

La Gi-555 és l'artèria de 13 quilometres coneguda com «l'altra carretera de la Vergonya», que transcorre entre Sils i Hostalric. Tot i la prohibició que va entrar en vigor a principis d'any i que impedeix circular-hi els camions de més de 7,5 tones, molts d'ells hi segueixen passant, segons va poder comprovar Diari de Girona el juny passat. Des del gener fins al juny es van registrar fins a cinc denúncies a camions que superaven el tonatge i que circulaven per la carretera provincial.