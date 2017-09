CCOO Atén a la concreció dels projectes

El sindicat CCOO va emetre un comunicat després de la reunió on va expressar la seva satisfacció pel fet que Nylstar parli de projectes de futur i tingui el suport de l'Administració catalana i del consistori de Blanes per dur-los a terme; però alhora va expressar cautela i les seves reserves davant la falta de concreció d'aquests projectes. En la reunió, els representants de la Generalitat van expressar el compromís de buscar recursos per endegar els projectes presentats per l'empresa, entre els quals hi hauria les noves línies de producció que encara estan en construcció.

CCOO va demanar a la direcció de Nylstar que resolgui les qüestions i problemàtiques generades per l'aplicació de l'ERO temporal vigent als treballadors que es troben en situació de jubilació parcial, que encara no han cobrat la prestació d'atur i estan pendents de resolució judicial. Així mateix, CCOO també va reclamar a l'empresa que informi de l'estat dels comptes.