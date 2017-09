El C-Star ja no porta neonazis a bord i els seus tripulants demanen ajuda

El vaixell C-Star, que havia contractat una organització neonazi que vol frenar els rescats d'immigrants, ja no porta membres del grup ultra a bord. Tots ells van desembarcar ara fa uns vint dies a Malta i, d'ençà d'aleshores, a la nau hi viatgen nou mariners procedents d'Sri Lanka. Així ho ha fet saber la mateixa tripulació a les autoritats del port de Palamós que s'han apropat fins a la nau. El vaixell, que des del cap de setmana es troba davant la costa, ha demanat ajuda perquè la tripulació no té ni menjar ni combustible. De moment, però, ni la Direcció General de Marina Mercant ni Ports de la Generalitat li ha donat autorització per entrar al moll. La situació, ara, ha derivat en una problemàtica referent a la legislació marítima, perquè l'armador del buc –que és de Cardiff- se n'ha desentès (i és ell qui ha de pagar el combustible).

La presència del C-Star a poques milles de la Costa Brava va encendre totes les alarmes aquest passat cap de setmana. Entitats antiracistes van fer una crida per les xarxes socials per evitar que el vaixell pogués atracar a port, perquè feia setmanes que navegava fletat per una organització neonazi que vol frenar la immigració a través del Mediterrani (controlant les ONGs i bloquejant els rescats).

A bord de la nau, però, ja no hi hauria membres del grup ultra. Així ho ha fet saber la seva tripulació, formada per nou mariners d'Sri Lanka, al pràctic del port de Palamós, Pedro Buil. Els mariners li van explicar que els neonazis van desembarcar a Malta ara fa uns vint dies, moment en què també es va acabar el contracte amb l'armador. De fet, el buc del vaixell s'ha repintat amb color negre i ja no llueix missatges en contra dels rescats.

Ara, la tripulació del C-Star ha demanat ajuda perquè es troben sense menjar, aigua ni combustible. De moment, es troben fondejats davant el port de Palamós, perquè tant la Direcció General de la Marina Mercant –que depèn de l'Estat- com Ports de la Generalitat els han denegat l'entrada.

El pràctic del port els ha proposat que, mentre intenten trobar una solució, pesquin per menjar i intentin recollir aigua de la pluja. La situació, ara, ha derivat en una altra; i és que l'armador –que és de Cardiff- s'ha desentès del C-Star i la tripulació no té diners per pagar el combustible.

Aquest dimecres hi ha prevista una reunió amb representants de Capitania Marítima i altres autoritats del port per intentar trobar una sortida a la problemàtica. Mentrestant, el C-Star continua fondejat davant la costa. Una dotació de la Guàrdia Civil també s'ha desplaçat fins al port de Palamós davant la situació en què es troba el vaixell.