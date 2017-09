ICV i Batega per Blanes reclamen al govern que treballi per obrir una piscina

ICV-EUiA i Batega per Blanes denuncien que l'Ajuntament incompleix la moció per la reobertura de la piscina Jordi Kemner. El ple del passat juliol va aprovar una moció presentada per ICV-EUiA i Batega per Blanes per a la reobertura de la piscina fora d'horari escolar. L'any 2015, l'Ajuntament va anunciar l'obertura a la ciutadania de la piscina, situada al costat de l'escola Ventijol. Aquesta obertura va quedar suspesa fa més d'un any, deixant tot un seguit de persones i entitats sense possibilitat de continuar les sessions a la piscina, centrada en usos terapèutics i socials, ha informat ICV-EUiA.

El ple va aprovar per unanimitat la reobertura de la piscina i, entre els acords presos, hi havia convocar amb la major brevetat possible una sessió de treball amb les entitats que han sol·licitat aquesta reobertura per tal de fer-la realitat. Així mateix, també es va exposar que els pressupostos de l'Ajuntament ja preveien una partida de 18.000 euros per fer possible aquesta obertura. Actualment, aquesta partida està adjudicada a Serveis Socials, àrea que governa el regidor Mario Ros del PSC, concreten els dos partits.

Durant el mes d'agost i setembre, tant les entitats com ICV-EUiA han recordat la necessitat de convocar la taula de treball i avançar en la reobertura davant l'imminent inici del curs escolar. «Hem insistit diverses vegades durant aquests dos mesos en la necessitat de convocar la taula de treball amb urgència. A principis d'agost l'excusa era que la tècnica d'Educació estava de vacances i no tornava fins al 21 d'agost. Després d'aquesta data hem tornar a insistir i hem passat del silenci com a resposta, a dir-nos, recentment, que el problema és que Serveis Socials (PSC) no traspassa la partida de 18.000 euros a Educació (ERC)», ha exposat Víctor Catalan, regidor del grup municipal d'ICV-EUiA, que demana «que l'equip de govern es deixi de passar la pilota entre els diversos partits i regidories que el formen, i que es treballi de manera conjunta i urgent per fer possible l'obertura immediata».