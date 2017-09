PAU d´Anglès recorre al síndic l´increment del 2,6% de la tarifa del servei de l´aigua

El grup municipal del PAU, a l'oposició a l'Ajuntament d'Anglès, ha recorregut al síndic de greuges de Catalunya l'increment de la tarifa del servei de l'aigua que l'equip de govern (CiU i Anglès 2015) va aprovar recentment, que és del 2,6%. La formació, encapçalada per Pere Espinet, demana al síndic que faci les gestions necessàries per aturar l'aplicació de l'increment del preu de l'aigua. El grup argumenta que hi ha moltes famílies que els costa arribar a final de mes i que els sous no s'incrementen aquest 2,6% que sí s'aplica a l'aigua. El regidor d'Hisenda, David Bohigas, ha exposat que l'increment està justificat tècnicament per les obres d'inversió que el concessionari preveu, alhora que s'introdueix per primera vegada una tarificació social.

La formació exposa que no està d'acord amb l'increment de la tarifa ni els arguments que va aportar el govern els van convèncer –tarificació social i inversions que podrà fer l'empresa concessionària, Aqualia–. En aquest sentit, Espinet apunta que, si bé la concessionària ha de fer les obres, és qui acaba rebent els diners.

Bohigas ha precisat que des de l'any 2012 la tarifa de l'aigua no es tocava, que l'any passat la concessionària va demanar un increment del 6% que es va desestimar i que la petició que havia fet ara era del 5%, que s'ha quedat finalment en aquest 2,6%. Quant a les inversions que ha de fer l'empresa arran d'aquesta puja, hi ha el tacament de la xarxa, elimininat els cul-de-sac, cosa que ha de permetre millorar la qualitat de l'aigua i garantir que, en cas de fuita, els abonats afectats siguin els menys possibles. L'empresa també ha d'adquirir un segon vehicle que ha de millorar la resposta en cas d'una emergència, així com el servei en general.

També hi ha tarificació social en funció dels trams de consum, alhora que Aqualia afegeix una bonificació social de 1.500 euros a l'any per casos de pobresa energètica, és a dir, que la concessionària cobrirà fins aquest import en casos de famílies que no hi puguin fer front.