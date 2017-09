La festa de Santa Coloma s´adreça a totes les edats

La festa major de Santa Coloma de Farners comença demà. El pregó, enguany conduit per les entitats Farners per la Independència, Òmnium Cultural i La Sega 1640, donarà el tret de sortida a la celebració. La programació de la festa major, que s'allargarà fins el diumenge, ha estat ideada per arribar a totes les franges d'edata. Per això, tindran lloc activitats tan diverses com espectacles infantils o les tradicionals barraques. Com a novetat, dissabte al vespre hi haurà una festa Holi que, segons detalla la regidora de comunicació, promoció de la ciutat i participació ciutadana, Carme Dilmé, s'ha pensat «per aquells joves que es troben en una edat intermèdia entre els espectacles infantils i les barraques». En aquest sentit, s'ha apostat per la «continuïtat» de buscar que el programa sigui ampli i pugui ser gaudit per tothom.

El primer dia de la festa arrencarà a la tarda amb una cercavila amb capgrossos i gegants, un espectacle infantil a càrrec de País de Cotó (18.30 hores) i a les 8 de la tarda tindrà lloc la lectura del pregó a la plaça de l'Ajuntament. Posteriorment, se celebrarà el sopar de joves a la zona de barraques, al Parc de Sant Salvador a les 21.30 hores. Més tard, a les 10 de la nit, ball de l'Àliga de Santa Coloma amb passacarrers amb la xaranga Damm-er i els Trabucaires de Farners. La nit es tancarà amb el concert d'Orquestra Di-versiones i A Granel a la zona de barraques a partir de les 11.