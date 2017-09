El Govern aprova 1,65 milions per construir la nova escola de Vidreres

El Govern català va aprovar ahir autoritzar un import d'1.650.000 euros per a la redacció, direcció i execució de les obres per a la construcció de la nova escola Sant Iscle de Vidreres, que ha de substituir l'actual que presenta numbroses deficiències estructurals. El nou centre, que s'hauria de començar a construir l'any que ve i acabar-se al llarg de l'any, tindrà una línia per a alumnes d'infantil i de primària. La Generalitat distribuirà la seva aportació econòmica de la següent manera: aquest any, serà de 30.000 euros; el 2018, de 500.000; el 2019, de 500.000 més; i el 2020, de 620.000 euros.

L'alcalde de Vidreres, Jordi Camps, va explicar ahir que l'actual escola presenta diferents deficiències que exigeixen la construcció d'una de nova. En aquest sentit, va apuntar que un acord al qual va arribar l'Ajuntament amb la Generalitat permetrà que l'escola sigui una realitat el proper any, quan la previsió de l'administració catalana era per uns deu anys. Aquest conveni, el qual també va ser citat per la Generalitat perquè «fa possible avançar en la construcció de l'escola», estableix que l'administració catalana pagarà la meitat del cost del projecte, mentre que l'altra meitat l'assumeix l'Ajuntament de Vidreres. Una opció a la que han recorregut diferents municipis, com pot ser el de Castell-Platja d'Aro per accelerar la disposició de l'escola.

El projecte per construir la nova escola Sant Iscle del municipi selvatà ja estava prevista deu anys enrere; aleshores, però, l'esclat de la crisi econòmica va provocar que quedés aparcat.