L'alcalde de Santa Coloma de Farners (ERC) no anirà a declarar pel 'descrèdit' de la Fiscalia

L'alcalde de Santa Coloma de Farners no anirà a declarar aquest dijous davant la Fiscalia Provincial de Girona. Joan Martí (ERC) ha anunciat a través del seu compte de Twitter que no es presentarà a declarar com a investigat pels delictes de desobediència, prevaricació i malversació. Martí considera que la Fiscalia pateix un "descrèdit" perquè "es neguen a atendre una petició del Parlament de Catalunya".



"La decisió estava entre presentar-m'hi per dir que no tinc res a declarar o bé directament no presentar-m'hi i finalment he optat per aquesta darrera possibilitat", segons ha explicat. El batlle es considera "legitimat" per la llei del referèndum del Parlament i la mateixa ciutadania. Fins ara, els alcaldes de la CUP eren els únics que havien dit que no acudirien a declarar davant la Fiscalia. La mateixa cèdula de citació recorda a Martí que el poden detenir si aquest dijous a les 11 no es presenta. Un fet que l'alcalde confia que no passi: "No arribaran a aquests extrems absurds de detenir alcaldes per fer allò que la ciutadania ens demana".





Més alcaldes Gironins citats

Joan Martí és el primer dels alcaldes gironins fins ara citats que ha anunciat que no anirà a declarar davant la Fiscalia. L'alcalde de Santa Coloma de Farners per Esquerra Republicana ha explicat que. "Crec que la legitimitat de la meva actuació com a alcalde l'atorga el Parlament de Catalunya amb l'aprovació de la Llei del Referèndum, el suport de la ciutadania", argumenta.Al seu entendre, el "descrèdit" d'aquesta Fiscalia rau en al fet de negar-se a atendre una petició del Parlament de Catalunya. "No crec que sigui un argument vàlid per citar-me a mi", conclou. Martí està citat aquest dijous a les 11 del matí al Palau de Justícia de Girona com a investigat pels presumptes delictes de desobediència, prevaricació i malversació.Martí. L'alcalde de Santa Coloma ha explicat que anar a la Fiscalia i declarar o no fer-ho eren les dues opcions i que les ha debatut amb la secció local d'Esquerra Republicana de Catalunya i el regidors de l'equip de govern (que integra també la regidora de MES Teresa Garcia). La decisió ha estat "madurada" i l'ha comunicat a través de Twitter.Tot i que la cèdula de citació de la Fiscalia l'informa de que pot ser detingut per la seva incompareixença, Martí es mostra confiat que això no es produirà. "Jo espero que imperi el seny i la legalitat, no només la legitimitat", destaca. En aquest sentit, confia que "no s'arribarà a aquests extrems absurds" de la detenció dels alcaldes "per fer allò que la ciutadania ens demana".Les citacions judicials van començar a arribar als ajuntaments gironins aquest cap de setmana. Els primers a fer-ho han estat el de Palafrugell, Josep Piferrer, i la de Girona, Marta Madrenas, aquest dimecres. Dijous, a banda del de Santa Coloma de Farners, estan citats el de la Bisbal d'Empordà, Lluís Sais, i el d'Olot, Josep Maria Corominas. Fins ara, només els batlles de la CUP havien anunciat que no anirien a declarar.