Lloret acull una campanya per identificar animals de companyia

El Consell Comarcal de la Selva i l'Ajuntament de Lloret de Mar han posat en marxa una nova campanya d'identificació d'animals de companyia. Després de l'èxit assolit en la campanya de l'any passat, en la qual es van xipar i censar gratuïtament prop de 200 gossos i gats del municipi, tant l'ens comarcal com el mateix consistori lloretenc han vist amb molt bons ulls posar en marxa una nova campanya a aquesta població.

La campanya, que s'ha iniciat aquest dilluns i s'allargarà fins al 30 de setembre, té com a novetat principal la col·laboració de centres veterinaris d'aquesta població, cosa que permetrà fer les implantacions de xip en les respectives clíniques veterinàries. Les persones propietàries d'animals que desitgin participar en la campanya tindran dues setmanes per poder identificar gratuïtament les seves mascotes –gossos, gats i fures–. Així, totes aquelles persones que s'hi vulguin acollir només cal que s'adrecin a algun dels centres veterinaris col·laboradors, amb el seu DNI o NIE per acreditar que resideixen a Lloret de Mar, així com també amb la cartilla sanitària de l'animal. Aquesta documentació és necessària per recollir les dades que hauran de constar en la sol·licitud d'alta al registre censal d'animals de companyia del municipi. En el cas de gossos de races considerades potencialment perilloses, en posterioritat a la identificació, hauran de contractar la corresponent assegurança de responsabilitat civil imprescindible per obtenir la llicència per a la tinença i conducció de GPP.

Un cop finalitzi aquesta campanya de quinze dies, l'àrea de Medi Ambient de l'Ajuntament lloretenc tramitarà totes les altes al cens municipal, així com també farà la inscripció al registre de la Generalitat ANICOM. Els participants en la campanya d'identificació d'animals de companyia gaudiran de la gratuïtat de la implantació d'un microxip homologat, així com de l'exempció del pagament de la taxa corresponent al 2017.

En aquesta edició hi participen els següents centres veterinaris: la Clínica Ignasi Mir; Clínica Rosa Macià Termes; i el Centre El Vellmarí.

L'any 2016, el Centre d'Acollida d'Animals de la Selva, concretament el servei comarcal de recollida de gossos perduts o abandonats va gestionar la recollida de 155 gossos dels quals únicament un 30% estaven identificats, i un 15% registrats al cens municipal. L'evolució dels percentatges durant aquest any 2017 continua mostrant una conjuntura preocupant, informa el Consell.