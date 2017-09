L'Ajuntament d'Hostalric canvia de nou la circulació al nucli antic

L'Ajuntament d'Hostalric ha posat en pràctica una nova ordenació del trànsit pel nucli antic, arran de l'evolució de les obres de reurbanització de la plaça dels Bous, segons apareix al web de l'Ajuntament. L'alcalde, Josep Antoni Frías, ha explicat que després de consultar veïns i botiguers va decidir fer aquest canvi, una nova modificació que el grup municipal d'ERC qüestiona que hagi estat amb consens. En tot cas, tampoc convenç els republicans, que van forçar la convocatòria d'un ple aquest dilluns per tractar, precisament, l'ordenació del trànsit que hi ha la nucli antic arran de les citades obres i que ha aixecat les queixes de veïns.

El grup republicà demanava un acord de ple perquè les mesures dels canvis de sentit de circulació dels carrers Ravalet, Raval i Major fossin provisionals i única i exclusivament fins a la finalització de les obres; i un segon acord per la realització d'un nou estudi de circulació un cop acabades les obres que valori l'impacte real al nucli antic i es tingui en compte la sostenibilitat. Aquests dos punts van ser tombats pel govern de CiU.

L'alcalde ha explicat a aquest diari que no podia adquirir aquest compromís ara i ha insistit que quan acabin les obres s'asseurà amb els veïns per determinar l'organització de la circulació pel nucli antic.

Frias entén que ERC té el nombre de regidors suficients per convocar un ple, però considera que els punts que van portar a votació estaven mal plantejats. En tot cas, no ha volgut fer més valoracions d'aquest ple.

El republicà Lluís Tubau, però, ha criticat l'actitud de l'alcalde ja que considera que actua amb «intrangisència i que l'única veritat és la seva». I li ha retret que, si bé els plens extraordinaris no tenen apartat de precs i preguntes, no donés veu al final del ple als veïns que van assistir-hi «per deferència i per l'expectació que havia generat». Quant a la nova circulació pel nucli antic, Tubau l'ha qualificat de «caos» pels diversos canvis.