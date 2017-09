Més de 1.200 persones han participat al servei de Biblioplatja de Blanes

La Biblioteca Comarcal ha posat en marxa aquest estiu a Blanes una nova activitat: la Biblioplatja, un punt de lectura a la platja que va estar instal·lat a la platja central del municipi, a tocar del punt de socors de Protecció Civil i del Club Vela. Els usuaris i usuàries han pogut gaudir de diferent material en diversos idiomes: català, castellà, anglès, francès, italià, etc. Així, hi havia àlbums il·lustrats, còmics, llibres de lectura lleugera i revistes. També hi havia premsa diària de quatre rotatius amb exemplars cedits gratuïtament: Diari de Girona, El Punt, El País i El Periódico.

D'altra banda, també es podia demanar accedir al préstec a la tovallola, que consistia a poder endur-se al lloc que s'ocupava a la sorra el material que s'havia triat per entretenir-se. La qüestió era que, abans que es tanqués el servei de matí o tarda, calia tornar-lo a la caseta. Al llarg de l'estiu també s'han fet activitats complementàries, com ara contacontes, jocs de cartes, concursos de trivial i de dibuix i altres entreteniments.

Especialment ben rebuda ha estat la novetat afegida que hi ha hagut a l'agost, amb un Taller de Màgia a càrrec del Mag Igor, qui també va protagonitzar una actuació a la seu de la Biblioteca Comarcal.

La Biblioplatja ha estat en marxa de dilluns a divendres tant als matins com a les tardes, i en canvi els caps de setmana i festius es limitava a la tarda. Sumant els dos mesos en què ha estat funcionant, juliol i agost, hi ha hagut 1.220 usuaris. Al mes de juliol hi van haver un total de 384 visitants, i en canvi a l'agost aquesta xifra es va gairebé triplicar amb 836.

El primer tinent d'alcalde de Cultura, Quim Torrecillas, i la directora de la Biblioteca Comarcal, Gemma Ciuró, han valorat l'experiència com d'èxit total, més encara tenint en compte que ha estat la primera vegada que s'ha posat en marxa com una prova pilot. L'augment d'usuaris es va començar a notar a partir de la segona quinzena del mes de juliol, quan els banyistes van començar a familiaritzar-se amb la novetat.