Endesa prova la prevenció i seguretat a la subestació de Sils

La companyia elèctrica Endesa ha finalitzat un simulacre d'incident mediambiental, amb vessament d'oli, a la subestació de Sils, dins dels plans de prevenció i seguretat que la companyia duu a terme a totes les seves instal·lacions d'arreu de Catalunya per posar a prova els protocols a seguir davant d'una situació d'emergència.

A la subestació de Sils, s'ha recreat un escenari en el qual un transformador de tensió té una pèrdua d'oli de refrigeració, fet que genera l'activació de les alarmes. Automàticament, es mobilitzen els tècnics d'intervenció, que comproven que l'alarma és real i s'activen tots els mecanismes d'actuació. Aquesta subestació disposa de tres transformadors i hi arriben dues línies d'alta tensió. En total, la subestació alimenta gairebé 20.400 clients repartits entre els municipis de Caldes de Malavella, Cassà de la Selva, Maçanet de la Selva, Massanes, Riudellots de la Selva, Sant Andreu Salou, Santa Coloma de Farners, Sils, Vidreres i Vilobí d'Onyar.

Els simulacres són exercicis preventius que imiten una situació real per a la seguretat laboral i per preparar els treballadors per afrontar situacions adverses. L'objectiu d'aquests entrenaments és recordar els protocols d'actuació a realitzar en cas d'incidents complexos i estar preparats per actuar de manera segura i efectiva en cas de produir-se'n, minimitzant també el temps de resposta i normalització del servei elèctric en cas que es veiés afectat, ha informat Endesa. La realització d'un simulacre, a banda de constituir un entrenament dels procediments d'emergència, posa a prova la gestió del personal que està de guàrdia, del centre de control de la companyia i dels sistemes de comunicació interns i externs.

Aquest tipus de situacions es realitzen de manera periòdica i itinerant a les diferents subestacions d'Endesa de manera proactiva per comprovar que l'organització, metodologia i mitjans disponibles són els adequats per mitigar els efectes d'una situació d'emergència.