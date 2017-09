Les obres al passeig de Dintre faran canviar d´ubicació el Mercat de Fruites i Verdures

Les obres per instal·lar un nou tipus de paviment al Mercat de Fruites i Verdures del passeig de Dintre de Blanes, que funciona tots els matins de dilluns a dissabte, començaran dimarts que ve. Feia molts anys que l'Ajuntament de Blanes donava voltes per trobar una solució definitiva a un problema reiteradament reivindicat per paradistes i usuaris. El mercat s'instal·la en el tram del passeig de Dintre on el sòl és de sorra, cosa que provoca que cada vegada que plou quedi enfangat, amb bassals i irregularitats al terra, amb els inconvenients que això suposa per a clients i responsables de les parades al matí, i per a qualsevol persona que hi circuli a la tarda.

A principis d'any es va trobar una solució definitiva a través d'una empresa especialitzada que s'encarregarà de la instal·lació, i significarà un cost de 54.734 euros. El material té la mateixa solidesa que la pedra sense perdre l'aparença de la sorra, i harmonitzarà amb l'aparença que sempre ha tingut el mercat. Es tracta d'un nou tipus de paviment natural conegut com sauló sòlid que es posarà en les dues parts del passeig de Dintre on hi ha sorra: al mercat i a l'altre espai on s'instal·len les terrasses de bars. L'actuació s'estén sobre 1.260 metres quadrats, i s'actuarà en una capa de 10 centímetres del paviment actual de terra, que se substituirà pel sauló sòlid.

També s'han tingut en compte els arbres que hi ha plantats al llarg del popular passeig, perquè no quedin afectats. Per aquest motiu, s'instal·laran escocells d'acer corten a l'arbrat, aconseguint així mantenir el sauló permeable al seu voltant.

La previsió és que les obres s'allarguin durant tres setmanes, però això dependrà en bona part que el temps acompanyi: a causa de les característiques del nou terra que s'instal·larà, es necessita que no plogui quan es fa l'operació d'estendre el material perquè quedi ben consolidat, una barreja de sauló i àrids naturals. Per això, l'empresa que s'encarregarà de la instal·lació farà una especial atenció i seguiment a l'evolució de les previsions de pluja durant els propers dies.

Mentre durin els treballs, paradistes i vianants no podran utilitzar el passeig de Dintre, de manera que s'han organitzat diverses mesures especials. El Mercat de Fruites i Verdures passarà a fer-se de dimarts a dissabte al passeig de Mar, llevat dels dilluns, ja que aquest vial l'ocupa aquest dia el Mercat de Teixits. Per això, les parades del Mercat de Fruites i Verdures es repartiran tots els dilluns entre la plaça dels Dies Feiners i la plaça d'Espanya, ja que no hi cabrien totes al primer indret.

Mentre continuïn les obres no es podran instal·lar les terrasses dels bars, i els vianants tampoc podran creuar el passeig de Dintre, que estarà delimitat amb tanques. Amb l'objectiu que els establiments de restauració de la zona no quedin tan afectats pels treballs, es permetrà instal·lar una filera de taules arran de les respectives façanes del passeig de Dintre, ha informat l'Ajuntament.