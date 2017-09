Deu persones ferides en un accident a l´A-2 a Caldes amb cinc vehicles implicats

Deu persones van resultar ferides ahir, dues d'elles de gravetat, en un accident on es van veure implicats cinc vehicles a l'A-2 a Caldes de Malavella. Segons el Servei Català de Trànsit, l'accident va passar a les 6.49 hores d'aquest divendres al punt quilomètric 704,8 en sentit França per causes que es desconeixen. A causa de l'impacte van resultar ferides deu persones. Dues d'elles, un home i una dona, van ser atesos in situ per ferides lleus pels serveis d'emergències. Els ferits de més gravetat són dos homes, de 43 i 38 anys, que van ser evacuats a l'hospital Trueta. La resta d'afectats van resultar ferits de poca gravetat. Tres d'ells, dos homes de 34 i 46 anys i una dona de 20, van ser traslladats a l'hospital de Santa Caterina. Els altres tres ferits menys greus són dos homes de 33 i 36 anys i una dona de 39 que van ser portats en ambulància al Trueta. L'A-2 en sentit França va estar tallada entre les 7.35 hores i les 9.03 hores.