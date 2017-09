La policia de Blanes utilitza un radar fix per estudiar el trànsit de la vila

Una de les feines de la Policia Local de Blanes és determinar si calen mesures complementàries per controlar la velocitat dels vehicles que circulen a la via pública dins el casc urbà. Conscients que per treure conclusions cal comptar amb dades objectives, la Policia Local de Blanes, a través de l'Àrea de Trànsit i Mobilitat, està realitzant durant aquest any controls permanents en diverses zones concretes del municipi. Per poder-ho dur a terme, a principi d'any es va comprar un radar fix pedagògic per tenir una millor informació i detectar si els vehicles circulen per sobre dels límits establerts o adequats.

De manera permanent, les 24 hores del dia, i durant un temps prudencial –que en alguns casos ha estat un mes i en d'altres diverses setmanes–, s'ha instal·lat l'aparell que emmagatzema el nombre de vehicles que han passat, així com la velocitat a la qual ho han fet. Gràcies als resultats del radar, s'obtenen dades fiables com ara en quina franja horària circula un major nombre de vehicles, o bé quants d'ells superen la velocitat permesa, ha informat l'Ajuntament.

El cos de Trànsit i Mobilitat ha enfocat aquest nou recurs com una eina de treball per comptar amb les necessàries dades per treure conclusions, i no pas com una mesura recaptatòria. Així es podrà determinar si cal aplicar algun tipus de mesura afegida per contribuir a reduir la velocitat, la freqüència de pas, o bé si és necessari elaborar un circuit alternatiu implantant elements dissuasius perquè el flux de vehicles derivi cap a un altre sector, ha exposat l'Ajuntament.

Al llarg d'aquest any el radar s'ha instal·lat en quatre zones d'arreu de Blanes; i durant el darrer mes ha estat al carrer Ample. Els vials que s'han triat han estat majoritàriament perquè se'ls ha plantejat des de les respectives associacions de veïns, a qui prèviament s'ha informat respecte a l'estudi.

El radar s'ha instal·lat fins ara en elements del mobiliari urbà propi, i indica en un panell lluminós la velocitat a la qual circula el vehicle que passa en aquell moment pel vial. Ara bé, el radar compta amb una peculiaritat: du un dispositiu que tapa el panell lluminós, i així roman durant un primer període de temps d'ençà que s'instal·la i es posa en funcionament. Un cop passat aquest temps inicial, es destapa perquè així els conductors puguin veure la seva respectiva velocitat, ja sigui un cotxe, una furgoneta, un camió o una motocicleta: tots poden veure-s'hi reflectits.