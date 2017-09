Anglès rehabilitarà l'arcada de Can Verdaguer i aixecarà un centre cívic

El govern d'Anglès ha tret a licitació les obres la rehabilitació de l'edifici de Can Verdaguer i el seu entorn per un import de 324.970,11 euros (IVA inclòs). El regidor de Patrimoni, David Bohigas, ha explicat que l'actuació forma part del Pla de Barris que des de fa anys es desenvolupa al nucli antic del poble. La rehabilitació de Can Verdaguer té per objectiu adequar la reconeguda arcada com a centre cívic, i també inclou una nova construcció al solar del costat. El regidor ha afegit que l'obra ha d'estar enllestida el juny de l'any que ve, igual que la resta d'actuacions que formen part del Pla de Barris, ja que és quan s'acaba la pròrroga que l'Ajuntament va demanar el 2015 per tirar endavant els projectes (ja s'havia demanat anteriorment una altra pròrroga, ja que el Pla de Barris havia d'acabar el 2013).

Bohigas ha explicat que l'arcada és propietat municipal i que per habilitar-la com a centre cívic necessita que s'hi intervingui. L'espai de l'arcada es complementarà amb l'edifici que es construeixi al solar adjacent, de manera que es configurarà un espai adequat per a veïns i entitats. L'actuació també preveu l'obertura d'un pas que connecti el carrer d'Avall amb els Jardins de Can Cendra, que es troben a la part posterior del vial.

El regidor de Patrimoni ha afegit que la Generalitat ha de pagar el 75% d'aquesta actuació, i de la resta del Pla de Barris, i el 25% restant l'aporta l'Ajuntament d'Anglès. No obstant això, és l'administració local la que haurà d'avançar l'import de l'obra i, després, rebrà la part que correspon a l'administració catalana.

Aquesta no és l'única actuació del Pla de Barris que l'Ajuntament d'Anglès impulsarà aquest hivern, ja que, com que la pròrroga que va sol·licitar s'acaba el proper mes de juny, les obres que vulgui que s'incloguin en aquest programa han d'estar enllestides en la data de finalització del temps extra que va demanar. Això provocarà que els propers mesos hi hagi diferents obres en marxa, a més de la rehabilitació de Can Verdaguer. Per exemple, Bohigas ha anunciat que en breu l'Ajuntament també licitarà l'adequació de l'hotel d'entitats per, entre d'altres coses, instal·lar-hi un ascensor i fer una millor adequació de les sales que hi ha.

Tot i el destacat import de l'actuació de rehabilitació a Can Verdaguer, aquesta no és l'obra del Pla de Barris més quantiosa que ha tirat endavant l'Ajuntament. La més important ha estat la millora del nucli antic, que incloïa dos lots: ampliació de voreres i pavimentació del carrer Molí, que van ser adjudicats aquest mes de juliol per un import total de 519.304,17 euros (amb l'IVA inclòs).