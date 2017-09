Blanes enllesteix el tram del camí de ronda al seu pas per cala Bona

L'Ajuntament de Blanes té previst enllestir aquesta setmana, els treballs de millora i recuperació del tram del camí de ronda que passa per la cala Bona. Unes actuacions plantejades per primera vegada l'any 2014 pel govern encapçalat per Josep Marigó (PSC), i que no es van executar fins al gener passat. «El govern anterior va presentar un primer projecte d'obres a cala Bona que preveia la construcció d'un bloc de lavabos públics a sota les escales d'accés a la platja. Una opció que vam descartar immediatament per poder preservar el paisatge», va explicar ahir la regidora d'urbanisme, Pepa Celaya (PSC).

L'edil socialista va recordar que a mitjans de 2015 ja es va realitzar una primera actuació de millora en aquest espai, tot i que no va ser fins al gener passat quan es va començar a executar les obres més importants consistents a: pavimentar tota la banda del passeig que voreja la platja; adequar els accessos; reparar i modificar el tram final de l'escala que connecta l'ermita de Sant Francesc amb la platja o reparar el pas sobre la riera i ampliar els lavabos que hi ha annexos al Bar Restaurant de Cala Bona, entre d'altres. «Abans de l'estiu no es va poder acabar d'instal·lar part del paviment de formigó que hi ha a la banda nord de la cala o una columna de llum addicional a l'entrada de la platja, obres que s'enllesteixen ara», va afegir Celaya.

Els treballs han tingut un cost final de 177.717,28 euros, finançats al 50% per la Generalitat a través del Fons del Foment del Turisme. L'altra meitat ha estat finançada per l'Ajuntament amb una part dels 705.000 euros que la concessionària del bar de la cala Sant Francesc va pagar a l'Ajuntament el 2014 en concepte de cànon.



Trams pendents

Un cop enllestit aquest tram, l'equip de govern té previst iniciar en els pròxims mesos, els treballs per poder recuperar i reobrir el camí de ronda per la part nord en direcció a Lloret de Mar i per la sud, en direcció a Blanes.

Respecte a la part nord, el camí està tancat amb una reixa des de l'any 2009, per motius de seguretat. El govern de Marigó es va comprometre el 2014 a obrir aquest tram abans de la festa de Sant Joan d'aquell any, però finalment, l'obra va quedar pendent. Des de llavors, no s'hi havia fet cap actuació fins al febrer passat quan es va executar una neteja i desbrossament del tram, amb l'objectiu que el personal tècnic pogués fer un estudi més acurat i precís sobre les obres de millora que cal fer per poder tornar-lo a obrir al públic. «Estem pendents de Costes per poder obrir la reixa», va dir ahir Celaya. La part nord té el seu origen a l'extrem nord-est de la platja de cala Bona i transcorre a mitja altura per un penya-segat costaner travessant diversos ponts i túnels.

Pel que fa al tram sud, que va de la cala fins als jardins de Marimurtra, la regidora d'Urbanisme va avançar que cap al gener es podria començar l'actuació per arranjar i ampliar el camí entre la cala i el carrer de l'Ermita que travessa un espai municipal entre el jardí botànic i els murs d'unes cases particulars. Aquest camí quedava interromput al límit dels jardins per una porta tancada que va instal·lar el propietari d'una finca. L'any passat però, l'home la va reobrir en ser un pas públic i després de la intervenció del ministeri.