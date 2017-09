"Tot apunta" que els cossos trobats a Susqueda són de la parella desapareguda

El cap de l'àrea d'investigació de persones desaparegudes dels Mossos, Jordi Domènech, ha explicat aquest dimarts que "tot apunta" que els dos cossos trobats a l'embassament de Susqueda són de la parella de qui es va perdre el rastre fa un mes. En declaracions als mitjans, Domènech ha confirmat que es tracta d'un home i una dona i ha comentat que un dels cadàvers s'ha localitzat en una de les parets del pantà i l'altre es trobava surant. En aquest sentit, ha assenyalat que la baixada del nivell de l'aigua ha ajudat a la seva localització. Domènech, però, no ha ofert més detalls ja que el cas encara es troba sota investigació i el jutge n'ha ordenat el secret de sumari.



Des del primer dia, una unitat aquàtica dels Mossos d'Esquadra ha estat fent una recerca a la zona dels dos desapareguts mentre paral·lelament s'investigaven els fets per tal de reconstruir els últims moviments de la parella, de 21 i 23 anys i veïns del Maresme.



Domènech ha explicat que un cop fet l'aixecament dels cadàvers, que s'han localitzat en una zona de difícil accés, es practicaran les autòpsies, en què amb probabilitat es podran tenir més dades per a la investigació.



Els dos joves de Cabrils i Arenys de Munt van marxar el 24 d'agost a fer una excursió amb caiac al pantà de Susqueda i els seus familiars van denunciar la seva desaparició dos dies més tard, el 26 d'agost. Des d'aleshores desenes d´efectius d´emergències i voluntaris van participar en els dispositius per trobar la parella. La recerca es va fer a les aigües del pantà i als seus voltants.



El 3 de setembre, i després de finalitzar sense èxit el novè dia de recerca el cos dels Bombers de la Generalitat, es va decidir suspendre la recerca per falta d'indicis. Dies abans es va trobar el vehicle de la parella al pantà que va ser enfonsat intencionadament i també va aparèixer el caiac mig enfonsat, carregat de pedres.





Joves desapareguts al pantà de Susqueda

desapareguts, que anaven en un cotxe que va ser localitzat enfonsat a l'interior del pantà a l'agost passat. Tot i que els joves van sortir a fer la seva ruta el dijous, no va ser fins a la tarda de dissabte quan els seus familiars, estranyats per no tenir notícies d'ells, van posar la denúncia a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC) de Premià de Mar. El vehicle "no va caure per accident", sinó perquè "algú el va empènyer", segons va revelar a l'agost el conseller d'Interior, encara que s'ha determinat que no era ni de comiat ni expressava una intenció de suïcidi, sinó que només incloïa reflexions de la noia, segons fonts de la investigació.