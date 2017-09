Mor als 49 anys Jaume Anglada, regidor municipal de Tots per Breda

«Bona persona, treballador i complidor». Així va recordar ahir l'alcalde d'Arbúcies, Pere Garriga, a Jaume Anglada Sarsanac, el regidor del grup municipal Tots per Breda que va morir divendres passat a causa d'un ictus que havia patit una setmana abans. Anglada, de 49 anys, va ser un dels fundadors d'Independents de la Selva (IdS) juntament amb Garriga i la batllessa de Tossa, Gisela Saladich. En les darreres eleccions municipals va encapçalar la llista d'aquesta candidatura i en la legislatura anterior havia estat a l'equip de govern com a regidor d'esports, serveis i medi ambient. «Era una bellíssima persona. Un tros de pa que mai tenia un no com a resposta», va recordar Garriga qui va alabar Jaume Anglada i el seu paper com a impulsor de la col·laboració entre els ajuntaments selvatans. «Era conegut i molt estimat per tothom», va expressar el president d'IdS.

També el regidor de Tots per Breda i amic personal, Joan Antoni Frías, va recordar Jaume Anglada com una «molt bona persona, senzill i molt conegut al poble». «Estava molt vinculat a les entitats locals», va ressaltar Frías. La cerimònia de comiat es va realitzar diumenge al matí al centre cívic municipal. «Estava ple a vessar. Hi havia alcaldes, regidors i veïns no només de Breda sinó de molts pobles del voltant. Això ja diu molt de com l'estimava la gent», va destacar Pere Garriga.