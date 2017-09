Blanes posposa el ple de demà per «no interferir» en el referèndum

La Junta de Portaveus de l'Ajuntament de Blanes va decidir ahir ajornar el ple municipal que s'havia de celebrar demà, per «no interferir» en el referèndum de l'1 d'octubre. Segons va informar el consistori, el canvi es va realitzar en considerar que «no s'han de crear nous espais on la confrontació no sigui un element de debat, sinó que pugui suscitar major crispació entre la ciutadania».

Per posposar el ple era necessària la unanimitat dels vuit grups municipals. Finalment però, el grup municipal de Ciutadans s'hi va oposar, mentre que la resta de formacions es van mostrar favorables al canvi (PSC, ICV-EUiA, PDeCAT, ERC, Batega per Blanes, CUP i PP). Finalment va ser l'alcalde, Miquel Lupiáñez qui va prendre la decisió d'ajornar la sessió plenària.

El ple municipal corresponent al mes de setembre tindrà lloc el dilluns, 2 d'octubre, a les set de la tarda.