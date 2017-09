Els cossos trobats a Susqueda presenten signes de violència

Avui es farà l'autòpsia als dos cadàvers que van emergir a Susqueda. Tot apunta que es tracta de la parella de joves del Maresme desapareguda a finals d'agost que va anar a fer caiac el 24 d'agost a la zona i dels quals mai més se n'ha sabut res.

Els dos cossos, el d'un home i una dona presentaven signes de violència i a més, estaven despullats, segons fonts consultades.

El cadàver de la dona comptava amb diversos cops al cap i el de l'home estava lligat de mans.

Tot apunta doncs que aquesta parella va ser víctima d'un crim però l'autòpsia haurà de determinar exactament les causes de la mort. L'opció que es tracti d'un suïcidi cada cop perd més força.



La parella es va creuar tot apunta amb qui no devien aquell dia que van anar al pantà i va acabar de forma tràgica.

Els Mossos treballen amb totes les hipòtesis i per ara treballen amb la seva identificació. Aquest matí es farà l'autòpsia a l'Institut de Medicina Legal i Forense de Girona per part de metges gironins.

La investigació del cas en canvi, està en mans de la l'àrea central d'investigació de persones desaparegudes dels Mossos d'Esquadra.

El titular del jutjat número 2 de Santa Coloma de Farners ha decretat secret de sumari.

Segons informa La Vanguardia, el cadàver del jove que va aparèixer surant ahir al pantà portava una motxilla i estava plena de pedres.

Un mètode que també s'hauria emprat, cal recordar, per tractar d'enfonsar el caiac de la parella i que també va utilitzar-se amb el vehicle dels joves submergit a dins del pantà.

El qual va acabar a dins del pantà no pas per accident, tal com va assegurar el titular del departament d'Interior, Joaquim Forn, després de la seva aparició.

Lloc dels fets. DdG