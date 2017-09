Inicien les obres per instal·lar el nou terra al passeig de Dintre de Blanes

Les obres per instal·lar el nou terra al Passeig de Dintre de Blanes, on habitualment s'allotja el Mercat de Fruites i Verdures, es van iniciar ahir i s'allargaran durant tres setmanes. Segons va informar el consistori, ja s'ha col·locat el tancat perimetral i en els pròxims dies es procedirà a treure la sorra on s'ha de fer la substitució. No serà fins la setmana vinent quan està previst que s'iniciï la instal·lació del nou terra.

Mentre durin les obres el Mercat de Fruites i Verdures, conegut també com el Mercat de les Pageses, s'instal·larà al Passeig de Mar de dimarts a dissabte, mentre que els dilluns ho farà principalment a la Plaça dels Dies Feiners –darrera l'edifici de l'Ajuntament de Blanes- i a la Plaça d'Espanya. Les obres suposaran un cost de 54.734 euros, i està previst que estiguin enllestides en un termini de tres setmanes.

Els espais on hi ha sorra ocupen una superfície total de 1.260 m2, i s'actuarà en una capa de 10 centímetres del paviment actual de terra, que se substituirà pel sauló sòlid. També s'han tingut en compte els arbres que hi ha plantats al llarg del popular passeig, perquè no quedin afectats. Per aquest motiu, s'instal·laran escocells d'acer a l'arbrat, aconseguint així mantenir el sauló permeable al seu voltant.