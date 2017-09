La policia caldenca recull cabells per fer perruques per als nens amb càncer

Tallar-se els cabells per ajudar als menors que pateixen càncer. Això és el que proposa la policia local de Caldes de Malavella a través d'una campanya iniciada a mitjans de setembre i que viurà el seu punt àlgid aquest diumenge en la 13a Fira de l'Aigua.

Segons va explicar ahir a Diari de Girona el sergent en cap del cos, Xavi Muñoz, la iniciativa va sorgir de la policial local de Terrassa i van decidir sumar-s'hi. «La idea és recollir cabelleres que superin els 20 centímetres de llarg per fer perruques pels nens i nenes que hagin perdut el cabell en el procés de la ràdio o quimioteràpia», va assenyalar el sergent en cap. A més, també es recolliran donatius econòmics i tot plegat s'entregarà a l'hospital Sant Joan de Déu de Barcelona per ajudar a la creació d'un nou centre hospitalari destinat a la investigació i tractament del càncer infantil.

«De moment, ja hem recollit 8 cues en perruqueries gironines o de persones que ens l'han portat», va subratllar Muñoz qui va indicar que esperen que les donacions augmentin durant la jornada de recollida que es farà diumenge. «Tindrem un estand on, amb la col·laboració de les perruqueries locals, es tallarà cabells a qui ho desitgi i es recolliran donatius econòmics», va concretar el sergent.

L'estand estarà ubicant a la Plaça dels Donants de deu del matí a set de la tarda. «Una companya nostre es tallarà els cabells i en solidaritat, la resta d'agents, ens raparem el cap», va ressaltar Xavi Muñoz. Tot i això, el cos policial està pendent de com evoluciona el referèndum de l'1 d'octubre. «Coincideix amb la Fira de l'Aigua i el dia fort de la campanya i no sabem que pot passar o com pot afectar» va afegir.

Tot i que aquesta recollida de cabells es farà fins diumenge, la policia caldenca ja està estudiant realitzar altres activitats, com una exhibició de la unitat canina, per poder recollir més fons econòmics per aquesta causa.