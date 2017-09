Els paradistes del mercat diuen que el govern de Lloret els «vol» fer marxar

Els paradistes del mercat de Lloret de Mar asseguren que l'equip de govern (CiU, ERC i PSC) els està «pressionant» perquè marxin d'aquesta instal·lació, que una empresa privada podria convertir en un espai de degustació amb 15 parades de restauració i oci i cinc de venda directa. Segons va explicar la portaveu dels paradistes, Antònia Castro, les pancartes de protesta que havien penjat per tot l'edifici han estat «arrencades» en diverses ocasions. «Han desaparegut tots i sabem qui ha estat» va dir ahir Castro qui va lamentar que l'ajuntament els ha «abandonat» i que «no compten» amb ells per a «res». «Volen que marxem fent coses com aquestes. Que ens avorrim i pleguem» va criticar la portaveu. També el president dels paradistes, Julián Garcia, va explicar que els han «tallat la llum» d'algunes parades buides i que creu que tot és una estratègia per fer-los marxar.

De fet, a les al·legacions que van presentar a l'estudi de viabilitat per la reforma i gestió del mercat fet per l'empresa L&MG Europe Partners SL, els paradistes asseguren que un regidor els hauria «manifestat que patirien conseqüències» per haver-se reunit amb Ciutadans. Justament aquest grup municipal va reclamar ahir a l'edil de mercats, Cristian Fernández (PSC), i el seu antecessor en el càrrec, Jordi Orobitg (ERC), que «donin la cara davant unes acusacions tan greus».

Per la seva part, el regidor de mercats va negar ahir les acusacions que va titllar de «desproporcionades» i de «no ser certes». «Ens gastem 111.000 euros en despeses de manteniment del mercat per arreglar la calefacció o tot allò que no funciona correctament» va subratllar ahir Fernández qui va afegir que no tenen constància que s'hagi produït «cap tall de llum». «Fa poc es va inundar el mercat per culpa d'una tempesta i l'endemà ja s'estava arreglant» va dir l'edil socialista. «Dir que s'ha amenaçat són paraules molt fortes i no és cert» va afegir. A més, el regidor va recordar que encara s'estan elaborant informes tècnics sobre l'estudi, que queda molt «camí pe recórrer» i que «no hi ha res aprovat».