Confirmen que els cadàvers trobats a Susqueda eren els dels dos joves desapareguts fa un mes

L'anàlisi de les empremptes dactilars dels dos cadàvers trobats al Pantà de Susqueda ha confirmat que corresponen a Marc Hernández, de 23 anys i Paula Mas, de 21 anys, desapareguts el 24 d'agost, quan van anar fins al pantà per fer una excursió amb caiac. Així ho han explicat els Mossos d'Esquadra a les xarxes socials. La indentificació arriba l'endemà que l'autòpsia constatés que la noia va rebre, com a mínim, un tret al cap.





Lamentablement hem confirmat que la identitat de la parella trobada al Pantà Susqueda correspon als joves desapareguts ara fa un mes — Mossos (@mossos) 29 de setembre de 2017

La identificació ha estat possible a partir de l'anàlisi de les seves empremtes — Mossos (@mossos) 29 de setembre de 2017

L'autòpsia ha permès determinar que els joves van ser assassinats i que la noia va rebre almenys un tret al cap. Tot i això, els forenses encara no han pogut determinar l'origen de les ferides que el noi presenta al tòrax i continuaran fent proves avui per intentar concretar quin tipus d'arma van fer servir contra ell, blanca, de foc o bé un objecte contundent. Sospiten, però, que podria ser també per arma de foc perquè hi ha un testimoni que, segons va declarar als Mossos d'Esquadra, va sentir diversos trets.Dimecres, els forenses van ajornar l'autòpsia quan van sospitar que algunes de les ferides dels dos cossos es podien haver fet amb una arma de foc. Llavors, els van traslladar a l'hospital per fer-los radiografies i comprovar si hi havia algun projectil instal·lat dins els cossos. No en van trobar cap però sí que van poder establir que una de les ferides que té la noia al cap és de bala i té orifici d'entrada i sortida.Els investigadors rastrejaran la zona per intentar localitzar l'escena del crim o trobar més proves i l'arma o armes implicades. El cos del noi va aparèixer surant a l'aigua i el de la noia en una de les parets rocoses del pantà, ja fora de l'aigua. Tots dos estaven despullats. Ell duia una motxilla amb una pedra a dins, que els investigadors sospiten que li van posar per intentar que el cos no surés. Ella no en portava, però no es descarta que la perdés dins l'aigua.