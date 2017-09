L'autòpsia confirma que la noia trobada a Susqueda va rebre almenys un tret al cap

La noia trobada dimarts al pantà de Susqueda va rebre, almenys, un tret el cap, segons va confirmar l'autòpsia realitzada ahir als cadàvers dels dos joves. Els forenses continuaran fent proves avui al cos del noi per determinar l'origen de les ferides que té al tòrax, tot i que l'autòpsia encara tardarà entre dos i tres dies a ser finalitzada i que no s'ha pogut confirmar la identitat dels cadàvers. Tot segueix apuntant, però, que es tracta de la parella del Maresme desapareguda el passat 24 d'agost passat.

De moment, l'autòpsia ha permès determinar que els joves van ser assassinats i que la noia va rebre almenys un tret al cap. Tot i això, els forenses encara no han pogut determinar l'origen de les ferides que el noi presenta al tòrax i continuaran fent proves avui per intentar concretar quin tipus d'arma van fer servir contra ell, blanca, de foc o bé un objecte contundent. Sospiten, però, que podria ser també per arma de foc perquè hi ha un testimoni que, segons va declarar als Mossos d'Esquadra, va sentir diversos trets.

Dimecres, els forenses van ajornar l'autòpsia quan van sospitar que algunes de les ferides dels dos cossos es podien haver fet amb una arma de foc. Llavors, els van traslladar a l'hospital per fer-los radiografies i comprovar si hi havia algun projectil instal·lat dins els cossos. No en van trobar cap però sí que van poder establir que una de les ferides que té la noia al cap és de bala i té orifici d'entrada i sortida.

Els investigadors rastrejaran la zona per intentar localitzar l'escena del crim o trobar més proves i l'arma o armes implicades. De moment, tampoc van poder confirmar que es tracti de Marc Hernández, de 23 anys i Paula Mas, de 21 anys, desapareguts el 24 d'agost, quan van anar fins al pantà en un Opel Zafira blau per fer una excursió amb caiac. Tot apunta que es tracta d'ells, però no els han pogut prendre les empremtes pel mal estat dels cossos ni tampoc tenen cap tatuatge o marca que permeti identificar-los oficialment. Per això, els forenses recorreran a l'ADN o a la identificació odontològica. El titular del jutjat número 2 de Santa Coloma de Farners va decretar aquest dimarts secret de sumari pel cas.

Més d'una persona

El cos del noi va aparèixer surant a l'aigua i el de la noia en una de les parets rocoses del pantà, ja fora de l'aigua. Tots dos estaven despullats. Ell duia una motxilla amb una pedra a dins, que els investigadors sospiten que li van posar per intentar que el cos no surés. Ella no en portava, però no es descarta que la perdés dins l'aigua. El lloc on van aparèixer és de difícil accés i està a mig camí de la platja on el 28 d'agost van trobar el cotxe de la parella. Algú l'havia manipulat per llançar-lo daltabaix i fer-lo desaparèixer al fons del pantà. Per això, els investigadors creuen que darrere del doble crim hi pot haver més d'una persona i que podrien ser coneixedors de la zona. El caiac també el van punxar expressament i hi van posar pedres de grans dimensions a dins per intentar enfonsar-lo.

Els Mossos d'Esquadra segueixen investigant doncs qui va perpetrar aquest assassinat i per quins motius. Tot apunta, i es manté com a principal hipòtesi, que els dos joves es van trobar amb qui no devien aquell 24 d'agost al pantà de Susqueda. Cal recordar que els dos cossos van aparèixer en aigües del pantà, a prop de la riera de Sallent.

L'última vegada que es va veure la parella desapareguda el dia dels fets estaven feliços, tal com va certificar la treballadora del bar La Parada del Pasteral, on els joves van anar a comprar aigua. Abans havien estat a la Cellera de Ter, on van treure 40 euros d'un caixer. Després d'això no se'n sap res més. Tampoc van aparèixer els telèfons mòbils i el senyal dels aparells es perd aquell mateix matí.

La troballa dels cossos que podrien ser els de la parella del Maresme la va fer dimarts la Unitat Aquàtica dels Mossos, que estava fent recerca dels dos joves de forma intermitent després que es deixés de fer de forma activa sobre el terreny el dia 3 de setembre per part dels Bombers.