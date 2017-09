Confirmen que els cossos de Susqueda són els de la parella desapareguda

Els dos cossos trobats dimarts passat al pantà de Susqueda corresponen a la parella del Maresme desapareguda el 24 d'agost, segons van confirmar ahir els Mossos d'Esquadra. La identificació va ser possible a partir de les anàlisis de les empremtes, una opció que s'havia complicat pel mal estat que presentaven els cadàvers després d'un mes sota l'aigua. Els cossos corresponen per tant a Marc Hernández, de 23 anys i veí d'Arenys de Munt, i Paula Mas, de 21 anys i veïna de Cabrils.

L'autòpsia practicada dijous va determinar que la parella va morir assassinada i que la noia va rebre, almenys, un tret al cap. Els forenses van continuar ahir intentant descobrir l'origen de les diverses ferides que el noi té al tòrax però el mal estat del cos, que ha estat més d'un mes submergit a l'aigua, està dificultant la investigació. L'anàlisi apunta que les haurien pogut provocar amb una arma blanca, de foc o bé amb un objecte contundent, però encara no hi ha resultats concloents. Els investigadors, però, creuen que és més probable que fos tirotejat perquè un testimoni, un home establert al voltant del pantà, va dir als Mossos d'Esquadra que havia sentit diversos trets des de la zona de la pedrera, a pocs metres de la part dreta de la presa i prop de l'entrada d'aigua on van localitzar els dos cossos.

Tot i això, dimecres es van fer radiografies als dos joves per intentar trobar algun projectil instal·lat dins el cos, però no en van localitzar cap. Els investigadors rastregen la zona per intentar localitzar l'escena del crim o trobar més proves i l'arma o armes implicades. També estan tornant a visualitzar els enregistraments de les càmeres de videovigilància i repassant les triangulacions dels mòbils dels joves, per intentar trobar més indicis per esbrinar què els va passar.

Els joves van desaparèixer el 24 d'agost, quan va anar fins al pantà en un Opel Zafira blau per fer una excursió amb caiac. Els Mossos van resseguir els seus últims passos: primer van parar a treure 40 euros a una entitat bancària de la Cellera de Ter i, després, van parar a prendre un refresc i a comprar aigua al restaurant La Parada, al trencant que mena cap a la presa, segons va explicar la propietària de l'establiment. El cos del noi va aparèixer surant i el de la noia en una de les parets rocoses del pantà, ja fora de l'aigua. Tots dos estaven despullats. Ell duia una motxilla amb una pedra a dins, que els investigadors sospiten que li van posar per intentar que el cos no surés. Ella no en portava, però no es descarta que la perdés dins l'aigua.

El lloc on van aparèixer és de difícil accés i està a mig camí de la platja on el 28 d'agost van trobar el cotxe de la parella. Algú l'havia manipulat per llançar-lo daltabaix. Per això, els investigadors creuen que darrere del doble crim hi pot haver més d'una persona i coneixedors de la zona. El caiac també el van punxar i hi van posar pedres a dins per intentar enfonsar-lo.