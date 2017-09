Jutjat per un delicte d´estafa a causa del mal funcionament d´11 congeladors

La venta d'11 congeladors per un valor de més de 20.000 euros han portat un dels responsables de l'empresa Frio Acosta a declarar a l'Audiència de Girona per un cas d'estafa. L'acusació particular, una veïna de Lloret de Mar, assegura que durant l'any 2007 va ser víctima d'un engany en acudir a una empresa i rebre més d'una desena d'aparells frigorífics que al cap d'un mes van deixar de funcionar i van provocar el tancament de la botiga de congelats que tenia al municipi. L'empresa es va desentendre de la situació i tot el gènere que es va fer malbé, va generar tantes pèrdues que es va haver de tancar la botiga.

La fiscal del cas va explicar que per ella no hi havia indicis suficients que poguessin demostrar l'estafa per part de l'acusat, mentre que els advocats de les dues parts es van mantenir fidels a les seves conclusions.