Tossa reviu el seu passat romà amb una festa temàtica

Felix Turissa. Amb l'objectiu de donar a conèixer la vil·la romana dels Ametllers, Tossa va celebrar ahir una jornada festiva destinada a mostrar el seu llegat històric

ensar en Tossa de Mar és fer-ho en les seves cales i platges, la Vila Vella i, fins i tot, en el Pare Pelegrí. Tot i això, aquesta localitat de la Costa Brava Sud compta amb un dels tresors històrics més important i desconeguts de Catalunya: la vil·la romana dels Ametllers. Fundada al segle I aC i activa fins al segle V dC, aquest jaciment arqueològic va ser descobert l'any 1914 pel doctor Ignasi Melé i Ferré i s'hi van localitzar valuosos mosaics, alguns dels quals encara es poden visitar in situ.

Un patrimoni històric que l'Ajuntament de Tossa considera que cal « promocionar» i que ja ha començat a donar a conèixer a través d'una jornada festiva que es va celebrar ahir per primera vegada: el Felix Turissa. «Es tracta d'un esdeveniment temàtic destinat a mostrar i explicar durant tot un dia, la història del poble i com vivien els seus habitants», va explicar el regidor de cultura, Sergi Bruna (TU), qui va afegir que per aquest motiu es van organitzar activitats gratuïtes per a tot tipus de públic.

La jornada va arrencar a les onze del matí amb un taller sobre condiments a l'època romana a càrrec de Kuanum, i va continuar a les dotze del matí, amb una visita guiada a la vil·la romana feta per l'historiador Mario Zucchitello.

Les activitats es van reprendre a la tarda a la sala d'actes de la casa de la cultura, amb la presentació del llibre La cuina antiga, ibers, grecs i romans de Jaume Fàbrega, historiador, escriptor i professor de gastronomia i enologia a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). I només uns metres més enllà d'on es feia aquesta presentació, la vil·la romana es va convertir en l'escenari de quatre recreacions històriques a càrrec d'un grup d'artistes vinculat al Museu de Badalona, que van servir per explicar el funcionament d'unes termes romanes, o com eren els jardins romans, entre altres temàtiques.

Finalment, la jornada va acabar amb tastets de cuina romana que van realitzar dos restaurants locals. «La idea és poder repetir aquest esdeveniment cada any o cada dos anys i poder consolidar-lo com una activitat més de Tossa de Mar», va valorar Bruna.