ERC i CiU surten del govern de Blanes i deixen Lupiáñez contra les cordes

Crisi de govern a Blanes després de l'1-O. El referèndum de l'1 d'octubre ha fulminat la coalició de govern a l'Ajuntament de Blanes. Els socialistes s'han quedat sols després que el PDeCAT hagi anunciat que també abandona l'equip de govern durant el ple d'aquest dimecres. La decisió arriba tot just hores després que l'altre soci independentista, ERC, hagi decidit marxar.

La feblesa de l'alcalde, Miquel Lupiáñez, s'accentua de manera considerable, ja que els socialistes es queden amb tan sols quatre regidors dels 21 que hi ha al ple.

Els seus fins ara socis de govern retreuen a Lupiánez que diumenge no actués "com l'alcalde de tots", i més després que al juny es mostrés partidari de col·laborar amb la celebració del referèndum. A l'inici del ple, Lupiánez, desmarcant-se del posicionament del PSC, ha condemnat "la violència extrema i gratuïta" amb què va actuar la policia diumenge. Però la declaració de l'alcalde ha arribat tard per salvar el pacte amb el PDeCAT i ERC.

Els republicans, a més, han anunciat que buscaran suports per presentar-li una moció de censura. Els regidors soicalistes han posat els seus càrrecs a disposició per si es forma una majoria alternativa que permeti governar el municipi.

A Blanes, fins a vuit formacions es reparteixen les 21 cadires del ple.