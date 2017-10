ERC i CiU surten del govern de Blanes i deixen Lupiáñez contra les cordes

Crisi de govern a Blanes després de l'1-O. ERC i CiU han anunciat avui que deixen l'equip de govern per l'actitud de l'actitud de l'alcalde Miquel Lupiáñez amb la celebració del referèndum. Quan l'alcalde va decidir no cedir espais per a la consulta de l'1 d'octubre, ERC ja va anunciar que la seva continuïtat al govern estava en qüestió. Sense aquests suports, Lupiáñez es queda amb un equip de govern format per només 4 dels 21 regidors.

Abans del ple municipal, el portaveu republicà, Àngel Canosa, ha retret a Lupiáñez que "marxés de vacances" les setmanes abans del referèndum i que no s'hagi desmarcat del posicionament oficial del PSC sobre la repressió policial del passat diumenge. A banda de motius de política municipal, Canosa assegura que no comparteixen el mètode utilitzar per l'alcalde per aplaçar el ple del mes de setembre.

Aquest ple, inicialment previst per dijous passat, es va traslladar al dilluns i, finalment, se celebra aquest dimecres. ERC acusa l'alcalde de fer "plens a porta tancada" tot i que des del consistori detallen que va ser un "formalisme legal" per poder traslladar la sessió en segona convocatòria a aquest dimecres.

Canosa també ha explicat que han obert converses per fer una moció de censura amb partits "que treballin per la República catalana".

Ara mateix, el govern municipal de Blanes veu afeblida la seva minoria, ja que governava amb deu regidors dels 21 que integren el ple. Ara el PSC només té el suport del PDeCAT.