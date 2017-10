Lloret rep gairebé un miler de congressistes del sector hidrotermal italià

Lloret de Mar (Selva) rebrà la setmana vinent gairebé un miler de congressistes del sector hidrotermal i sanitari italià, que deixaran fins a 2 milions d'euros al municipi. El congrés, que se celebrarà del 6 a l'11 d'octubre, és la trobada anual del Gruppo Triveneto.com, que preveu facturar 320 milions aquest 2017 i que fletarà fins a cinc vols xàrter per portar els seus delegats a la Costa Brava Sud. L'objectiu del congrés, que es complementarà amb una fira oberta al públic, és presentar les darreres novetats de la firma i oferir un espai de 'networking' als delegats de la companyia italiana. L'alcalde de Lloret de Mar, Jaume Dulsat, explica que el de Triveneto.com serà un dels "congressos més importants" que ha rebut el municipi i assegura que també és una oportunitat perquè els delegats coneguin les comarques gironines –ja que hi faran excursions- i siguin "prescriptors del territori a l'exterior".

Gruppo Triveneto.com, amb seu central a Treviso (Itàlia), és una companyia dedicada al sector hidrotermosanitari. Compta amb 88 punts de venda arreu de la península i preveu tancar aquest exercici facturant 320 MEUR. Un cop a l'any, l'empresa reuneix els seus delegats per presentar-los les darreres novetats del sector i crear també un espai de 'networking' (trobada on intercanvien opinions) entre ells.

Aquest 2017, l'esdeveniment, que rep el nom de 'Meeting Gruppo Triveneto.com' arriba a la setzena edició i se celebrarà a Lloret de Mar. Del 6 a l'11 d'octubre, fins a 920 congressistes i 60 directius de les empreses del sector es trobaran al municipi.

El congrés se celebrarà a l'Hotel Evenia Olympic Palace (on s'hi han reservat fins a 500 habitacions). Per arribar fins a Lloret, la companyia italiana fletarà cinc vols xàrter des del nord d'Itàlia (procedents de Milà, Verona, Bergamo i Venècia). Tots aquells delegats que vinguin del sud del país, es desplaçaran fins a Lloret de Mar en rutes regulars.

Durant l'estada a la Costa Brava Sud, els delegats de Triveneto.com complementaran les sessions de congrés amb excursions per les comarques gironines. A més, el diumenge se celebrarà una fira –oberta al públic- al mateix hotel, on s'hi exposarà material hidrotermosanitari. En total, ocuparà 1.200 metres quadrats i tindrà seixanta estands.



Fins a 2 milions d'impacte

Es calcula que, durant els dies que s'estaran a la demarcació, els congressistes deixaran un impacte econòmic d'entre 1,5 i 2 MEUR. El president del Gruppo Triveneto.com, Tiberio Fiesoli, explica que l'objectiu de la trobada és connectar "el món de la producció, els socis i els seus clients".

El president de la Cambra de Comerç de Girona, Domènec Espadalé, ha destacat que la trobada és també "una gran oportunitat per donar a conèixer els atractius turístics i activar l'economia de les comarques gironines". Per la seva banda, l'alcalde de Lloret, Jaume Dulsat, explica que la trobada del Gruppo Triveneto.com permet reforçar l'aposta del municipi "per acollir turisme de congressos".

Dulsat explica que congressos com aquests permeten "esponjar la temporada" per demostrar que Lloret "no només és sol i platja". A més, l'alcalde també ha posat de relleu que el XVI Meeting Triveneto.com és una oportunitat "per enfortir els llaços comercials entre Itàlia i Catalunya" i per tenir fins a 1.000 "prescriptors de les comarques gironines a l'exterior", perquè els delegats de la companyia coneixeran el territori ja que hi faran excursions en les estones lliures.