Una exregidora de Caldes deixa el PP per condemnar la violència de l'1-O

L'exregidora del Partit Popular a l'Ajuntament de Caldes de Malavella, Elizabeth Mesa, ha decidit donar-se de baixa de la formació política per condemnar la violència exercida per la Guàrdia Civil i la Policia Nacional per reprimir el referèndum. Mesa, que actualment no era edil al consistori de Caldes però era membre de l'executiva del PPC a les comarques gironines, va presentar la baixa del partit dilluns mateix.

"Considero que hi ha altres recursos per arreglar una qüestió política i fer complir la legalitat, però mai la violència", ha explicat Elizabeth Mesa a Diari de Girona.

Mesa no és l'única política gironina que s'ha desmarcat del PP per l'actuació de l'Estat el dia 1 d'octubre. La regidora del PPC a l'Ajuntament de Palamós, Vanessa Mányik, també ha abandonat el grup per la "profunda decepció" que sent, ja que considera que "no pot sortir a defensar" el govern espanyol per haver fet servir l'ús de la força en nom de la legalitat.