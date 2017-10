El PSC es queda sol a l'equip de govern de Blanes amb la sortida d'ERC i PDeCAT

El PSC s'ha quedat sol al capdavant del govern de Blanes després que ERC i PDeCAT anunciessin ahir que abandonaven el pacte tripartit, arran dels fets relacionats amb l'1 d'octubre. Aquesta ruptura, doncs, deixa els socialistes en minoria amb només quatre dels 21 regidors que formen l'Ajuntament blanenc: Miquel Lupiáñez (alcalde), Pepa Celaya, Nicolas Laguna i Mario Ros.

Els primers a anunciar aquest trencament van ser els dos edils republicans, Àngel Canosa i Albert Sanz, en una roda de premsa que es va fer ahir a la tarda i després que l'assemblea de la secció local celebrada dilluns aprovés per unanimitat trencar el pacte de govern. «El posicionament i el silenci que ha tingut el PSC respecte als fets de l'1 d'octubre i les setmanes prèvies ha estat determinant per prendre aquesta decisió», va dir l'edil Àngel Canosa, qui va criticar l'actitud de l'alcalde en no cedir espais municipals per fer la votació ni «permetre cap acte ni plafons» sobre el referèndum a la via pública. Per tot això, ERC va demanar la seva dimissió.

El portaveu republicà va voler precisar que abans de l'1-O ja existien desavinences amb la resta de socis de l'equip de govern, com es va fer palès en la seva negativa a donar suport a regularitzar les ampliacions il·legals dels càmpings amb l'aprovació del nou POUM. «Ha estat un cúmul de fets i aquests últims han estat molt greus», va afegir Canosa. ERC va entrar al govern fa un any i set mesos -el març del 2016- responent a l'oferta d'integració feta pels convergents i els socialistes a finals del 2015. Amb la seva incorporació, l'equip de govern -amb el suport des de fora del regidor del PP, Salvador Tordera- va obtenir la majoria amb 11 dels 21 regidors de l'Ajuntament.

La sorpresa de la jornada, però, la van protagonitzar els convergents en el ple municipal quan van anunciar, sense previ avís, que també renunciaven a formar part del govern municipal. «No volem participar de cap govern on hi hagi la representació del PP que té una percepció falsejada voluntàriament de la realitat», va justificar el fins ahir tinent d'alcalde, Quim Torrecillas qui va criticar que aquest partit, des de Madrid «ha demostrat una absoluta falta de sentiments amb l'ús de la violència repressora contra ciutadanes i ciutadans anònims i de sentits sobre el que passa a Catalunya». Torrecillas va agrair l'«honestedat i dedicació» de Lupiáñez i va avançar que la seva formació «recolzarà» qualsevol proposta de candidat o candidata a Alcalde que «garanteixi els drets dels ciutadans, les llibertats públiques i el suport a les resolucions que es prenguin en el Parlament de Catalunya en el camí cap a la sobirania nacional».

En les eleccions municipals PDeCAT va empatar a quatre regidors amb el PSC -amb qui va pactar- i ICV-EUiA. Per tant, a part de Torrecillas també abandonen l'equip de govern Dafne Galvany, Juanjo Navarro i Joel Comas.



En estat de «xoc»

L'anunci de ruptura va deixar en estat de «xoc» els quatre membres del PSC que van posar els seus càrrecs a disposició dels grups municipals. «Estem oberts a qualsevol majoria que pugui sortir d'aquest ple, posem a disposició els nostres càrrecs», va avançar la regidora Pepa Celaya (PSC). L'edil socialista va especificar que d'ERC no els va «sorprendre» l'anunci de ruptura. «Ens ho esperàvem i ho heu fet ara. Ens sap molt de greu i respectant la vostra posició, us donem la mà perquè des del lloc que sigui puguem treballar plegats per millorar el nostre poble» va dir Celaya. Respecte al PDeCAT però, la regidora va assegurar estar en «estat de xoc» i lamentar-ho profundament.

Pel que fa a l'alcalde, Miquel Lupiáñez i abans d'iniciar el ple municipal, va fer una declaració institucional sobre els fets de l'1 d'octubre en la qual va condemnar la violència policial i va oferir crear espais de trobades on ciutadans i polítics puguin parlar lliurement. «Vull censurar l'actuació dels cossos de seguretat desproporcionada, provocant prop de 900 ferits», va dir Lupiáñez, qui va animar a «compartir pensaments de manera pacífica i els partits a no ús fer partidista de la situació».