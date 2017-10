L'alcalde de Blanes apel·la a tots els grups per garantir que hi hagi governabilitat

L'Ajuntament de Blanes es troba en una situació molt complicada arran de la sortida dels grups municipals del PDeCAT i d'ERC de l'equip de govern, on s'han quedat, sols, els quatre regidors del PSC: quatre regidors en un ple de 21. Ahir, l'alcalde Miquel Lupiáñez va voler enviar un missatge tranquilitzador als blanencs sobre el seu compromís per seguir treballant «per garantir els eixos d'actuació inclosos en el Pla de Govern Municipal 2015-2019 presentat el juny de 2016», però ell és conscient que amb un govern de quatre regidors, aquesta voluntat és difícil de tirar endavant. Així, reconeix que malgrat el seu «compromís», les actuacions del Pla de Govern «queden compromeses per la situació de minoria».

L'única sortida que li queda és buscar «alternatives» per formar un nou govern amb més membres, per la qual cosa afirma que «treballaré, i demano a la resta de grups que facin el mateix, per formular una proposta de governabilitat del municipi que garanteixi l'estabilitat de l'acció de govern d'aquí a les properes eleccions municipals».

Lupiáñez va insistir que «entenc que els regidors i regidores de tots els grups municipals estem obligats a obrir un diàleg i presentar propostes per garantir la correcta governabilitat del municipi».

Les renúncies a seguir a l'equip de govern dels regidors del PDeCAT i d'Esquerra es van precipitar dimecres, dia de ple municipal, arran dels successos violents de l'1-O ja que van motivar la decisió de les dues formacions.

Per un costat, els republicans van celebrar l'assemblea de la secció local dilluns a la tarda, que per unanimitat va decidir trencar el pacte de govern. El regidor república Àngel Canosa va argumentar que «el posicionament i el silenci que ha tingut el PSC respecte dels fets de l'1 d'octubre i les setmanes prèvies ha estat determinant per prendre aquesta decisió», i va criticar l'actitud de l'alcalde de no cedir espais municipals per a la celebració de la votació ni «permetre cap acte ni plafons» sobre el referèndum a la via pública, motiu pel qual ERC havia demanat la dimissió de Lupiáñez.

Canosa va precisar, en tot cas, que al sí del govern blanenc ja existien diferències, com ara la negativa dels republicans a regularitzar les ampliacions il·legals de càmpings amb l'aprovació del nou POUM. Esquerra formava part del govern des del març de 2016, quan va acceptar l'oferta de socialistes i convergents d'entrar a l'equip de govern. Amb la formació d'aquest tripartit, el govern assolia la majoria absoluta –amb el suport des de fora del regidor del Partit Popular, Salvador Tordera.

També van plegar els socis inicials del govern de Lupiáñez, els convergents. El fins dimecres tinent d'alcalde, Quim Torrecillas, va justificar la sortida del govern perquè «no volem participar de cap govern on hi hagi la representació del PP, que té una percepció falsejada voluntàriament de la realitat». El convergent va agrair «l'honestedat i dedicació» de Miquel Lupiáñez i va garantir que la seva formació donarà suport a qualsevol proposta de candidat a l'Alcaldia que «garanteixi els drets dels ciutadans, les llibertats públiques i el suport a les resolucions que es prenguin en el Parlament de Catalunya en el camí cap a la sobirania nacional».